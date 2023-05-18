Черных Степан Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черных Степан Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1907

Отец: Черных Андрей Иванович

Мать: Стефанида Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно