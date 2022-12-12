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Бусыгин Василий Павлович

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Место рождения

Россия, Кировская область, Советский район, д. Сенькино

Дата рождения

24.08.1931

Дата смерти

04.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1931

Отец: Бусыгин Павел Федорович

Мать: Бусыгина Евдокия Васильевна

Россия, Кировская область, Советский район, д. Сенькино
Рождение ребёнка
07.04.1954

Дочь: Бусыгина Галина Васильевна

Мать ребёнка: Бусыгина Мария Васильевна

Сенькино, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
04.02.1991
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