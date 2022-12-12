Бусыгин Василий Павлович
Место рожденияРоссия, Кировская область, Советский район, д. Сенькино
Дата рождения24.08.1931
Дата смерти04.02.1991
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1931
Россия, Кировская область, Советский район, д. Сенькино
Рождение ребёнка
07.04.1954
Дочь: Бусыгина Галина Васильевна
Мать ребёнка: Бусыгина Мария Васильевна
Сенькино, Советский муниципальный район, Кировская область
Смерть
04.02.1991