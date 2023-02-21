Шустова Матрона Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Шустов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
05.11.1903
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Шустов Иван Тимофеевич
Рождение ребёнка
17.06.1906
Дочь: Агрипина
Отец ребёнка: Шустов Иван Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно