Шустова Матрона Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова Матрона Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Шустов Иван Тимофеевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
05.11.1903

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Шустов Иван Тимофеевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
17.06.1906

Дочь: Агрипина

Отец ребёнка: Шустов Иван Тимофеевич

Шкинь, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустов Иван Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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