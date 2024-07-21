Тимофеева Дарья Лаврентьевна
Место рождения
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Лаврентьева (Косминична) Фёкла Никоновна
Отец ребёнка: Лаврентьев Никон Космич
Рождение ребёнка
01.03.1797 ст.
Дочь: Лаврентьева (Космина) Евдокия Никоновна
Отец ребёнка: Лаврентьев Никон Космич
Рождение ребёнка
1805 ст.
Дочь: Лаврентьева (Козмина) Марина Никоновна
Отец ребёнка: Лаврентьев Никон Космич
Рождение ребёнка
14.10.1817 ст.
Сын: Лаврентьев (Козмин) Яков Никонович
Отец ребёнка: Лаврентьев Никон Космич
Смерть
Неизвестно