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Тимофеева Дарья Лаврентьевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: Тимофеев Лаврентий Тимофеевич

Мать: (Иванова) Марфа Ивановна

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаврентьев Никон Космич

Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Лаврентьева (Косминична) Фёкла Никоновна

Отец ребёнка: Лаврентьев Никон Космич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.03.1797 ст.

Дочь: Лаврентьева (Космина) Евдокия Никоновна

Отец ребёнка: Лаврентьев Никон Космич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805 ст.

Дочь: Лаврентьева (Козмина) Марина Никоновна

Отец ребёнка: Лаврентьев Никон Космич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.10.1817 ст.

Сын: Лаврентьев (Козмин) Яков Никонович

Отец ребёнка: Лаврентьев Никон Космич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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