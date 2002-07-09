Хөсәен Миннебай углы
Место рождения
Дата рождения26.05.1927
Дата смерти09.07.2002
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1927
Отец: Миннебай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1946
Дочь: Миннебаева Сания Хөсәен кызы
Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы
Рождение ребёнка
1966
Сын: Илгиз Хөсәен углы
Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зөхрә Минсафа кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Камилә Хөсәен кызы
Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дамира Хөсәен кызы
Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рузалия Хөсәен кызы
Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ринат Хөсәен углы
Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суфия Хөсәен кызы
Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хәтимә Хөсәен кызы
Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы
Смерть
09.07.2002