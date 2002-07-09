Хөсәен Миннебай углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХөсәен Миннебай углы

Хөсәен Миннебай углы

Место рождения

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.05.1927

Дата смерти

09.07.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1927

Отец: Миннебай

Мать: не указана

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1946

Дочь: Миннебаева Сания Хөсәен кызы

Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1966

Сын: Илгиз Хөсәен углы

Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зөхрә Минсафа кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камилә Хөсәен кызы

Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дамира Хөсәен кызы

Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рузалия Хөсәен кызы

Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ринат Хөсәен углы

Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суфия Хөсәен кызы

Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хәтимә Хөсәен кызы

Мать ребёнка: Зөхрә Минсафа кызы

Иске-Рязап, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
09.07.2002