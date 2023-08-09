Бут Фома Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бут Фома Алексеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1776 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Бут Алексей Иванович

Мать: ?

Смерть
Неизвестно