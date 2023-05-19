Рогачева (Будиченко) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогачева (Будиченко) Наталья Алексеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1871

Муж: Рогачев Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Извекова Харитина Максимовна

Отец ребёнка: Рогачев Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
1878

Сын: Рогачев Николай Максимович

Отец ребёнка: Рогачев Максим Тимофеевич

Рождение ребёнка
01.12.1880

Дочь: Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Рогачев Максим Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно