Рогачева (Будиченко) Наталья Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1871
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Извекова Харитина Максимовна
Отец ребёнка: Рогачев Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
1878
Сын: Рогачев Николай Максимович
Отец ребёнка: Рогачев Максим Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.12.1880
Дочь: Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Рогачев Максим Тимофеевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно