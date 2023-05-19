Шелудченко (Александрова) Елизавета Семеновна
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1889
Рождение ребёнка
24.02.1890
Дочь: Бабина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Шелудченко Василий Терентьевич
Рождение ребёнка
1898
Сын: Шелудченко Иван Васильевич
Отец ребёнка: Шелудченко Василий Терентьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно