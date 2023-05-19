Шелудченко (Александрова) Елизавета Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелудченко (Александрова) Елизавета Семеновна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1889

Муж: Шелудченко Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
24.02.1890

Дочь: Бабина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Шелудченко Василий Терентьевич

Рождение ребёнка
1898

Сын: Шелудченко Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шелудченко Василий Терентьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно