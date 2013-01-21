Надводнюк Дарья Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надводнюк Дарья Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.2013

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.2013

Отец: Надводнюк Игорь Николаевич

Мать: Надводнюк Людмила