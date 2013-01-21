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Надводнюк Дарья Игоревна
Надводнюк Дарья Игоревна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
21.01.2013
Пол
Женский
Отец
Надводнюк Игорь Николаевич
1977 г.р.
Мать
Надводнюк Людмила
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
21.01.2013
Отец:
Надводнюк Игорь Николаевич
Мать:
Надводнюк Людмила
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