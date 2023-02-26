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Стефан Иванов

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Место рождения

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

26.12.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1831

Отец: Иван Михайлов

Мать: Анна Иродионова

д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1853

Жена: Пелагея Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1855

Сын: Климент Стефанов

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Домна Стефанова

Мать ребёнка: Пелагея Трофимова

Смерть
Неизвестно
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