Стефан Иванов
Место рожденияд.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения26.12.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1831
Отец: Иван Михайлов
Мать: Анна Иродионова
д.Аниски Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.10.1853
Жена: Пелагея Трофимова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1855
Сын: Климент Стефанов
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
д.Аниськи Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Домна Стефанова
Мать ребёнка: Пелагея Трофимова
Смерть
Неизвестно