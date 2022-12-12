Марфа Петрова
Место рожденияТульская губерния, Ефремовский уезд, д. Воейковой
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Воейковой
Бракосочетание
17.01.1901
Рождение ребёнка
12.12.1901
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Александров
Рождение ребёнка
02.08.1905
Отец ребёнка: Новиков Василий Александров
Рождение ребёнка
12.11.1907
Отец ребёнка: Новиков Василий Александров
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Новиков Василий Александров
Рождение ребёнка
01.05.1910
Сын: Новиков Афанасий Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Александров
Рождение ребёнка
30.06.1912
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Александров
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Александров
Рождение ребёнка
19.12.1916
Отец ребёнка: Новиков Василий Александров
Смерть
Неизвестно