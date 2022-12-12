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Марфа Петрова

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Место рождения

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Воейковой

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская губерния, Ефремовский уезд, д. Воейковой
Бракосочетание
17.01.1901

Муж: Новиков Василий Александров

Рождение ребёнка
12.12.1901

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Александров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
02.08.1905

Сын: Новиков Василий Васильев

Отец ребёнка: Новиков Василий Александров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.11.1907

Сын: Новиков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Александров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Новиков Аким? Васильев

Отец ребёнка: Новиков Василий Александров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.05.1910

Сын: Новиков Афанасий Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Александров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
30.06.1912

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Александров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Александров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.12.1916

Сын: Новиков Игнат Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Александров

Кротовка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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