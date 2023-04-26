Евдокия Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1881
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.08.1909
Дочь: Наталия
Отец ребёнка: Швецов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Евдокия Михайлова
Отец ребёнка: Швецов Михаил Яковлевич
Рождение ребёнка
09.02.1918
Сын: Швецов Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Швецов Михаил Яковлевич