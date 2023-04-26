Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1909

Дочь: Наталия

Отец ребёнка: Швецов Михаил Яковлевич

Жуково, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Евдокия Михайлова

Отец ребёнка: Швецов Михаил Яковлевич

Рождение ребёнка
09.02.1918

Сын: Швецов Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Швецов Михаил Яковлевич

Жуково, Осташковский, Тверская область