Миндрина (Сысоева) Александра Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миндрина (Сысоева) Александра Тимофеевна

Место рождения

село Журавлевка

Дата рождения

07.08.1918

Дата смерти

25.01.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1918 г.р.

Дети

1938 г.р.
1944 г.р.
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1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

село Журавлевка
Рождение ребёнка
11.03.1938

Дочь: Иванченко Анна Васильевна

Отец ребёнка: Миндрин Василий Васильевич

село Самарское
Рождение ребёнка
01.07.1944

Дочь: Ашихина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Миндрин Василий Васильевич

село Самарское
Рождение ребёнка
11.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миндрин Василий Васильевич

г.Ростов-на-Дону Россия
Рождение ребёнка
16.07.1951

Сын: Миндрин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Миндрин Василий Васильевич

станица Суворовская
Рождение ребёнка
23.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Миндрин Василий Васильевич

поселок Кущевское
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миндрин Василий Васильевич

Смерть
25.01.1961
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