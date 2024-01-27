Миндрина (Сысоева) Александра Тимофеевна
Место рождениясело Журавлевка
Дата рождения07.08.1918
Дата смерти25.01.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.03.1938
Дочь: Иванченко Анна Васильевна
Отец ребёнка: Миндрин Василий Васильевич
село Самарское
Рождение ребёнка
01.07.1944
Дочь: Ашихина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Миндрин Василий Васильевич
село Самарское
Рождение ребёнка
11.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миндрин Василий Васильевич
г.Ростов-на-Дону Россия
Рождение ребёнка
16.07.1951
Сын: Миндрин Николай Васильевич
Отец ребёнка: Миндрин Василий Васильевич
станица Суворовская
Рождение ребёнка
23.01.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Миндрин Василий Васильевич
поселок Кущевское
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.1961