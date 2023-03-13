Арбузова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Александръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Бучнева Ирина
Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1792
Сын: Арбузовъ Павелъ
Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Арбузовъ Иванъ