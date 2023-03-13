Арбузова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арбузова Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Александръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Бучнева Ирина

Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Арбузовъ Павелъ

Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Арбузовъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арбузовъ Иванъ

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