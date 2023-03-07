Ляхов (однодворец) Семен Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Ляхов (однодворец) Кузьма Зотович
Мать: ?
Бракосочетание
04.?.1901
Жена: Ляхова Вера Машанова
Рождение ребёнка
11.04.1904
Сын: Ляхов (однодворец) Иван Семенович
Мать ребёнка: Ляхова Вера Машанова
Рождение ребёнка
26.01.1907
Сын: Ляхов (однодворец) Василий Семенович
Мать ребёнка: Ляхова Вера Машанова
Смерть
Неизвестно