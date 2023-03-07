Ляхов (однодворец) Семен Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляхов (однодворец) Семен Кузьмич

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Место рождения

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Ляхов (однодворец) Кузьма Зотович

Мать: ?

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
04.?.1901

Жена: Ляхова Вера Машанова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1904

Сын: Ляхов (однодворец) Иван Семенович

Мать ребёнка: Ляхова Вера Машанова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1907

Сын: Ляхов (однодворец) Василий Семенович

Мать ребёнка: Ляхова Вера Машанова

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
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