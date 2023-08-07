Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Михаил Елизарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Иван Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1723
Сын: Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно