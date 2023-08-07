Иван Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1652 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: Михаил Елизарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1723

Сын: Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно