Воронова Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.02.1964

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1964

Отец: Бойков Анатолий Егорьевич

Мать: Бойкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
17.06.1984

Сын: Бойков Евгений Александрович

Отец ребёнка: Воронов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
25.05.1987

Дочь: Балуева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Воронов Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Николай Николаевич

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