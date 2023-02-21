Воронова Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.02.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1964
Отец: Бойков Анатолий Егорьевич
Мать: Бойкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
17.06.1984
Сын: Бойков Евгений Александрович
Отец ребёнка: Воронов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
25.05.1987
Дочь: Балуева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Воронов Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно