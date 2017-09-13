Придицкий Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Придицкий Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1941 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1966

Сын: Придицкий Валерий

Мать ребёнка: Придицкая Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
05.05.1973

Сын: Придицкий Дмитрий

Мать ребёнка: Придицкая Екатерина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Придицкая Екатерина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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