Придицкий Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1966
Сын: Придицкий Валерий
Мать ребёнка: Придицкая Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
05.05.1973
Сын: Придицкий Дмитрий
Мать ребёнка: Придицкая Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно