Рахаев Влодимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рахаев Влодимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Рахаев Иван Парфентьевич

Мать: Рахаева Анна

Смерть
1999
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