Чураков Зотий Кодратов
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Чуракова Евдокия Зотова
Мать ребёнка: Чуракова Пелагия Космина
Рождение ребёнка
15.07.1877 ст.
Сын: Чураков Илья Зотов
Мать ребёнка: Чуракова Пелагия Космина
Рождение ребёнка
26.10.1878 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуракова Пелагия Космина
Рождение ребёнка
20.08.1896 ст.
Сын: Чураков Петр Зотов
Мать ребёнка: Чуракова Гликирия Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чуракова Пелагия Космина
Смерть
Неизвестно