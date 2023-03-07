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Чураков Зотий Кодратов

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Место рождения

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Чураков Кодратий Никифоров

Мать: Чуракова Параскева Иванова

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Чуракова Евдокия Зотова

Мать ребёнка: Чуракова Пелагия Космина

Рождение ребёнка
15.07.1877 ст.

Сын: Чураков Илья Зотов

Мать ребёнка: Чуракова Пелагия Космина

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.10.1878 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуракова Пелагия Космина

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
20.08.1896 ст.

Сын: Чураков Петр Зотов

Мать ребёнка: Чуракова Гликирия Иванова

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуракова Гликирия Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуракова Пелагия Космина

Смерть
Неизвестно
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