Чуракова Пелагия Космина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуракова Пелагия Космина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1896

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

1875 г.р.
1877 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Чуракова Евдокия Зотова

Отец ребёнка: Чураков Зотий Кодратов

Рождение ребёнка
15.07.1877 ст.

Сын: Чураков Илья Зотов

Отец ребёнка: Чураков Зотий Кодратов

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
26.10.1878 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чураков Зотий Кодратов

Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чураков Зотий Кодратов

Место жительства
Неизвестно
Селезениха, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
До 1896