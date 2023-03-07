Чуракова Пелагия Космина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Чуракова Евдокия Зотова
Отец ребёнка: Чураков Зотий Кодратов
Рождение ребёнка
15.07.1877 ст.
Сын: Чураков Илья Зотов
Отец ребёнка: Чураков Зотий Кодратов
Рождение ребёнка
26.10.1878 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чураков Зотий Кодратов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1896