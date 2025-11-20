Дьяканов Петр Федорович
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
ОтецДьяканов ФедорНеизвестно г.р.
Супруги
Дьяканова МарфаНеизвестно г.р.
Дети
Степанов Геннадий Петрович14.10.1966 г.р.
Дьяконова Галина ПетровнаНеизвестно г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дьяканов Федор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дьяканова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьяконова Ульяна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дяконова Сардаана-Куннэй Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дьяконова Галина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1966
Сын: Степанов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Дьяканова Марфа
Смерть
Неизвестно