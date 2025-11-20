Дьяканов Петр Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дьяканов Петр Федорович

Автор
ВС
Степанов В.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Дьяканов ФедорНеизвестно г.р.
Супруги
Дьяканова МарфаНеизвестно г.р.
Дети
Степанов Геннадий Петрович14.10.1966 г.р.
Дьяконова Галина ПетровнаНеизвестно г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дьяканов Федор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дьяканова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяконова Ульяна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дяконова Сардаана-Куннэй Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дьяконова Галина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дяконов Федор Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1966

Сын: Степанов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Дьяканова Марфа

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.