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Кузминский Лейба Сендеров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузминская (Макальская) Двойра

Место жительства
Неизвестно
Ссыльнопоселенец Иркутской губ. Верхоленского уезда, Илгинской волости, Марковского общества
Рождение ребёнка
26.01.1903

Дочь: (Кузминская) Фейга

Мать ребёнка: Кузминская (Макальская) Двойра

ГАИО,Фонд 789 опись 1 дело 51( 1903 г.)
Смерть
Неизвестно

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