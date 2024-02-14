Кузминский Лейба Сендеров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ссыльнопоселенец Иркутской губ. Верхоленского уезда, Илгинской волости, Марковского общества
Рождение ребёнка
26.01.1903
Дочь: (Кузминская) Фейга
Мать ребёнка: Кузминская (Макальская) Двойра
ГАИО,Фонд 789 опись 1 дело 51( 1903 г.)
Смерть
Неизвестно