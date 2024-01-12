(Устьянцева) Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Устьянцев Иван Акимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валентин
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно