Сальникова Степанида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Шипилова Мелания Марковна
Отец ребёнка: Сальников Марк
Рождение ребёнка
1893
Сын: Шипилов Клавдий Леонидович
Отец ребёнка: Сальников Марк
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Шипилова Зоя Леонидовна
Отец ребёнка: Сальников Марк
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сальников Марк
Смерть
Около 1898