Сальникова Степанида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Степанида

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1898

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Шипилова Мелания Марковна

Отец ребёнка: Сальников Марк

Скуратово, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Шипилов Клавдий Леонидович

Отец ребёнка: Сальников Марк

Скуратово, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Шипилова Зоя Леонидовна

Отец ребёнка: Сальников Марк

Скуратово, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Марк

Смерть
Около 1898
Скуратово, Выгоничский муниципальный район, Брянская область
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