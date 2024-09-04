Рукавишников Иван Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения?.02.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1901
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1929
Сын: Рукавишников Николай Иванович
Мать ребёнка: Рукавишникова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Рукавишников Василий Иванович
Мать ребёнка: Рукавишникова Александра Васильевна
Смерть
Неизвестно