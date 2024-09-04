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Рукавишников Иван Афанасьевич

Место рождения

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область

Дата рождения

?.02.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.02.1901

Отец: Рукавишников Афанасий Андреев (Демидов)

Мать: Дарья Григорьева

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рукавишникова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1929

Сын: Рукавишников Николай Иванович

Мать ребёнка: Рукавишникова Александра Васильевна

Кистаново, Навашинский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Рукавишников Василий Иванович

Мать ребёнка: Рукавишникова Александра Васильевна

Смерть
Неизвестно

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