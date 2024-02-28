Светлолобова (Кошмелёва) Ирина Александровна
Место рождения
Дата рождения17.11.1939
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1939
Рождение ребёнка
02.09.1971
Дочь: Светлолобова Оксана Юрьевна
Отец ребёнка: Светлолобов Юрий Павлович
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Светлолобов Павел Юрьевич
Отец ребёнка: Светлолобов Юрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлолобова Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Светлолобов Юрий Павлович
Бракосочетание
Неизвестно