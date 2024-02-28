Светлолобова (Кошмелёва) Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Светлолобова (Кошмелёва) Ирина Александровна

Место рождения

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

17.11.1939

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1939

Отец: Кошмелёв Александр Васильевич

Мать: Кошмелёва Елена Егоровна

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
02.09.1971

Дочь: Светлолобова Оксана Юрьевна

Отец ребёнка: Светлолобов Юрий Павлович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Светлолобов Павел Юрьевич

Отец ребёнка: Светлолобов Юрий Павлович

Витим, Ленский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светлолобов Юрий Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлолобова Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Светлолобов Юрий Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Светлолобов Юрий Павлович

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