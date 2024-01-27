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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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ЕА
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1866

Сын: Юнкин Иван Леонтьевич

Отец ребёнка: Юнкин Леонтий Демьянович

Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1868

Сын: Юнкин Афанасий Леонтьевич

Отец ребёнка: Юнкин Леонтий Демьянович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1870

Сын: Юнкин Емельян Леонтьевич

Отец ребёнка: Юнкин Леонтий Демьянович

Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно
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