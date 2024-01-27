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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1866
Отец ребёнка: Юнкин Леонтий Демьянович
Российская империя, Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1868
Сын: Юнкин Афанасий Леонтьевич
Отец ребёнка: Юнкин Леонтий Демьянович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Юнкин Леонтий Демьянович
Елисаветпольская губерния, Казахский уезд, село Михайловка
Смерть
Неизвестно