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Зайцев Василий Сергеевич
Зайцев Василий Сергеевич
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Место рождения
Семендяево
, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Дата рождения
1902
Пол
Мужской
Отец
Зайцев Сергей Алексеевич
Мать
Зайцева (Назарова) Варвара Васильевна
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец:
Зайцев Сергей Алексеевич
Мать:
Зайцева Варвара Васильевна
Семендяево
, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
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