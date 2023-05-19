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Зайцев Василий Сергеевич

Место рождения

Семендяево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1902

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Зайцев Сергей Алексеевич

Мать: Зайцева Варвара Васильевна

Семендяево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область