Утина (Кривчикова) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утина (Кривчикова) Светлана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1988

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1988

Отец: Кривчиков Михаил Борисович

Мать: Кривчикова Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
31.03.2009

Дочь: Баландина Кира Андреевна

Отец ребёнка: Баландин Андрей Александрович

Рождение ребёнка
27.10.2020

Сын: Утин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Утин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Утин Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баландин Андрей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

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