Утина (Кривчикова) Светлана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1988
Рождение ребёнка
31.03.2009
Дочь: Баландина Кира Андреевна
Отец ребёнка: Баландин Андрей Александрович
Рождение ребёнка
27.10.2020
Сын: Утин Михаил Александрович
Отец ребёнка: Утин Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр