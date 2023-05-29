Гущина (Тулина) Александра Агафонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гущина (Тулина) Александра Агафонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.10.1895

Муж: Гущин Федор Кириллович

Фонд №203, опись №780, дело №1946, стр. 299
Рождение ребёнка
28.02.1897

Дочь: Гущина Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Гущин Федор Кириллович

Фонд №203, опись №780, дело №1958, стр. 346
Рождение ребёнка
17.09.1899

Дочь: Гущина Надежда Федоровна

Отец ребёнка: Гущин Федор Кириллович

Смерть
Неизвестно