Гущина (Тулина) Александра Агафонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1895
Фонд №203, опись №780, дело №1946, стр. 299
Рождение ребёнка
28.02.1897
Дочь: Гущина Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Гущин Федор Кириллович
Фонд №203, опись №780, дело №1958, стр. 346
Рождение ребёнка
17.09.1899
Дочь: Гущина Надежда Федоровна
Отец ребёнка: Гущин Федор Кириллович
Смерть
Неизвестно