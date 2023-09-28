Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Алтухов Николай
Алтухов Николай
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1950
Дата смерти
1963
Пол
Мужской
Отец
Алтухов Максим Артемович
Мать
Алтухова Анастасия Федоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец:
Алтухов Максим Артемович
Мать:
Алтухова Анастасия Федоровна
Смерть
1963
Уч-арал
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия