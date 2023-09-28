Алтухов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтухов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

1963

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Алтухов Максим Артемович

Мать: Алтухова Анастасия Федоровна

Смерть
1963
Уч-арал
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