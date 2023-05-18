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Сугежик Александр Эресович
Сугежик Александр Эресович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Сугежик Эрес Ондарович
1972 г.р.
Мать
Сугежик (Кыргыс) Анюта Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Сугежик Эрес Ондарович
Мать:
Сугежик Анюта Александровна
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