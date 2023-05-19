Логвина Константин Павлович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Логвин Павел
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1898
Жена: Логвина Александра
Рождение ребёнка
13.02.1900
Сын: Логвин Степан Константинович
Мать ребёнка: Логвина Александра
Рождение ребёнка
18.02.1902
Дочь: Чернышова Евдокия Константиновна
Мать ребёнка: Логвина Александра
Рождение ребёнка
22.03.1904
Сын: Логвин *Георгий Константинович
Мать ребёнка: Логвина Александра
Рождение ребёнка
08.05.1907
Сын: Логвин Николай Константиночи
Мать ребёнка: Логвина Александра
Рождение ребёнка
10.10.1911
Дочь: Шарапова Марфа Константиновна
Мать ребёнка: Логвина Александра
Рождение ребёнка
26.02.1914
Дочь: Попова Мария Константиновна
Мать ребёнка: Логвина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логвин Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: Логвина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логвин Василий Константинович
Мать ребёнка: Логвина Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логвин Егор Константинович
Мать ребёнка: Логвина Александра
Смерть
Неизвестно