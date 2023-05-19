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Логвина Константин Павлович

Место рождения

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Логвин Павел

Мать: не указана

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
23.10.1898

Жена: Логвина Александра

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.1900

Сын: Логвин Степан Константинович

Мать ребёнка: Логвина Александра

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1902

Дочь: Чернышова Евдокия Константиновна

Мать ребёнка: Логвина Александра

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.03.1904

Сын: Логвин *Георгий Константинович

Мать ребёнка: Логвина Александра

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
08.05.1907

Сын: Логвин Николай Константиночи

Мать ребёнка: Логвина Александра

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.10.1911

Дочь: Шарапова Марфа Константиновна

Мать ребёнка: Логвина Александра

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
26.02.1914

Дочь: Попова Мария Константиновна

Мать ребёнка: Логвина Александра

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвин Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: Логвина Александра

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвин Василий Константинович

Мать ребёнка: Логвина Александра

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логвин Егор Константинович

Мать ребёнка: Логвина Александра

Махровка, Борисоглебский, Воронежская область
Смерть
Неизвестно