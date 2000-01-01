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Родионов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

18.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Родионов Иван

Мать: Родионова Елена

Рождение ребёнка
1909

Сын: Родионов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
11.07.1923

Сын: Родионов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
1926

Сын: Родионов Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Родионова Евдокия Степановна

Смерть
18.01.1960
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