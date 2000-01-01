Родионов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смерти18.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Родионов Иван
Мать: Родионова Елена
Рождение ребёнка
1909
Сын: Родионов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
11.07.1923
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Родионов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Родионова Евдокия Степановна
Смерть
18.01.1960