Прокопьева (Стрельцова) Параскева Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокопьева (Стрельцова) Параскева Осиповна

Прокопьева (Стрельцова) Параскева Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.01.1896

Муж: Стрельцов Елизар Григорьевич

Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Стрельцова) Арина Елизаровна

Отец ребёнка: Стрельцов Елизар Григорьевич

Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.