Прокопьева (Стрельцова) Параскева Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1896
Сибирячиха, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Стрельцова) Арина Елизаровна
Отец ребёнка: Стрельцов Елизар Григорьевич
Петропавловское, Петропавловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно