Минько Мирон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минько Мирон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минько Евдокия (Донька) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олеся Мироновна

Мать ребёнка: Минько Евдокия (Донька) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Мироновна

Мать ребёнка: Минько Евдокия (Донька) Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минько Евдокия (Донька) Ивановна