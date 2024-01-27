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Banta (Cherimisin Banta) Norma Paul

Место рождения

California, United States

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

Около 1924 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Cherimisin Черемисин Павел Paul Сергеевич Sergei

Мать: Cherimisin Alexandra Or Sarah Stephen

California, United States
Место жительства
1930
Suisun City, Solano, California, USA
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Salinas Dist, Suisun Township, Solano, California, USA
Место жительства
1940
Бракосочетание
28.07.1945

Муж: Bant Everett Leonard

Solano, California, USA
Смерть
Неизвестно
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