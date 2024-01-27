Banta (Cherimisin Banta) Norma Paul
Место рожденияCalifornia, United States
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
California, United States
Место жительства
1930
Suisun City, Solano, California, USA
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Salinas Dist, Suisun Township, Solano, California, USA
Место жительства
1940
Бракосочетание
28.07.1945
Муж: Bant Everett Leonard
Solano, California, USA
Смерть
Неизвестно