Тылик Василий Федорович
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Тылик Федор Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1908
Дочь: Варук Варвара Васильевна
Мать ребёнка: Тылик Анна Алексиева
Рождение ребёнка
14.03.1911
Дочь: Шалухина Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Тылик Анна Алексиева
Рождение ребёнка
25.12.1915
Дочь: Потехина Таисия Васильевна
Мать ребёнка: Тылик Анна Алексиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тылик Анна Алексиева
Смерть
1944