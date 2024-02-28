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Тылик Василий Федорович

Место рождения

Орликь, Орликская волость, Кобелякский уезд

Дата рождения

1885

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Тылик Федор Иванович

Мать: не указана

Орликь, Орликская волость, Кобелякский уезд
Рождение ребёнка
03.12.1908

Дочь: Варук Варвара Васильевна

Мать ребёнка: Тылик Анна Алексиева

Рождение ребёнка
14.03.1911

Дочь: Шалухина Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Тылик Анна Алексиева

Рождение ребёнка
25.12.1915

Дочь: Потехина Таисия Васильевна

Мать ребёнка: Тылик Анна Алексиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тылик Анна Алексиева

Смерть
1944
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