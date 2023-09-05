Тылик Анна Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тылик Анна Алексиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.12.1908

Дочь: Варук Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Тылик Василий Федорович

Рождение ребёнка
14.03.1911

Дочь: Шалухина Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Тылик Василий Федорович

Рождение ребёнка
25.12.1915

Дочь: Потехина Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Тылик Василий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тылик Василий Федорович

Смерть
Неизвестно
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