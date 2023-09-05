Тылик Анна Алексиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.12.1908
Дочь: Варук Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Тылик Василий Федорович
Рождение ребёнка
14.03.1911
Дочь: Шалухина Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Тылик Василий Федорович
Рождение ребёнка
25.12.1915
Дочь: Потехина Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Тылик Василий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно