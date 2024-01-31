(Мелешко) Бэлла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мелешко) Бэлла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1955

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Муж

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1955

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Щучинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
1976
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