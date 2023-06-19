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Козлов Дмитрий Михайлович

Место рождения

д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда

Дата рождения

1868

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
Бракосочетание
17.10.1893

Жена: девица Екатерина Егорьевна

д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
по жениху д. Олехово Пётр Ф иларет. и Сергей Васильевич Филаретовы, по невесте с. Фефелово кр. Матвей Николаевич Киселев и Рыбинский мещанин Александр Петрович Курицын
Рождение ребёнка
01.12.1897

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: девица Екатерина Егорьевна