Козлов Дмитрий Михайлович
Место рожденияд. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
Дата рождения1868
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
Бракосочетание
17.10.1893
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
по жениху д. Олехово Пётр Ф иларет. и Сергей Васильевич Филаретовы, по невесте с. Фефелово кр. Матвей Николаевич Киселев и Рыбинский мещанин Александр Петрович Курицын
Рождение ребёнка
01.12.1897
Дочь: Варвара
Мать ребёнка: девица Екатерина Егорьевна