Бекетова (Якушкина) Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
племянница декабриста
Рождение ребёнка
1824
Сын: Бекетов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Бекетов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
26.11.1825
Сын: Бекетов Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Бекетов Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Бекетов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Бекетов Николай Алексеевич
01.01.1827
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Бекетов Николай Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно