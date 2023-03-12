Бекетова (Якушкина) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБекетова (Якушкина) Екатерина Андреевна

Бекетова (Якушкина) Екатерина Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

племянница декабриста
Рождение ребёнка
1824

Сын: Бекетов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Бекетов Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
26.11.1825

Сын: Бекетов Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Бекетов Николай Алексеевич

Алферьевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Бекетов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Бекетов Николай Алексеевич

Алферьевка, Колышлейский муниципальный район, Пензенская область
01.01.1827
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Бекетов Николай Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бекетов Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close