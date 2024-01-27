(Исаева) Елена Неониловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Исаева) Елена Неониловна

Место рождения

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи

Дата рождения

1733

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Матрена Гурьевна

Отец ребёнка: Яковлев Гур Кондратьевич

Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Гур Кондратьевич

Смерть
1770
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
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