(Исаева) Елена Неониловна
Место рожденияРоссия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Дата рождения1733
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Росляи
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Матрена Гурьевна
Отец ребёнка: Яковлев Гур Кондратьевич
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1770
Россия, Тамбовская губерния, Моршанская округа, село Троицкие Расляи