Барилович Роман Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиОколо 1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Зилитинкевич Екатерина Романовна
Мать ребёнка: Галина Иринеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина Иринеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей
Смерть
Около 1905