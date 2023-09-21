Барилович Роман Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барилович Роман Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Около 1905

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Зилитинкевич Екатерина Романовна

Мать ребёнка: Галина Иринеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина Иринеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей
Смерть
Около 1905
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