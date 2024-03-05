Рыжаткин (Косырихина) Пелагея Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косырихин Антон
Рождение ребёнка
03.06.1972
Дочь: Трутнева Ольга
Отец ребёнка: Рыжаткин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыжаткина Нина
Отец ребёнка: Рыжаткин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыжаткин Иван
Смерть
Неизвестно