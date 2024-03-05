Рыжаткин (Косырихина) Пелагея Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжаткин (Косырихина) Пелагея Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косырихин Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.06.1972

Дочь: Трутнева Ольга

Отец ребёнка: Рыжаткин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыжаткина Нина

Отец ребёнка: Рыжаткин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжаткин Иван

Смерть
Неизвестно
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