Березинская (Азарова) Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березинская (Азарова) Евдокия Лаврентьевна

Место рождения

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
11.01.1913 ст.

Муж: Березинский Гавриил Игнатиев Игнатьевич

Корнилово, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Жених: села Корнилово крестьянин Гавриил Игнатиев Березинский, православный, вдов после первого брака "вторым", 36 лет. Невеста: деревни Шушь крестьянская девица Евдокия Лаврентиева Азарова, православ... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1915 ст.

Дочь: Березинская Наталия Гавриловна

Отец ребёнка: Березинский Гавриил Игнатиев Игнатьевич

Корнилово, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: села Корнилово крестьянин Матвей Федоров Свинцов и крестьянская девица Анастасия Иванова Пидткова.
Рождение ребёнка
04.01.1919 ст.

Дочь: Березинская Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Березинский Гавриил Игнатиев Игнатьевич

Корнилово, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
Восприемники: улуса Можар гражданин Тимофей Емельянов Березинский и гражданка Татиана Евсеева Юрочкина.
Смерть
Неизвестно
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