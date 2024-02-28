Березинская (Азарова) Евдокия Лаврентьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.01.1913 ст.
Жених: села Корнилово крестьянин Гавриил Игнатиев Березинский, православный, вдов после первого брака "вторым", 36 лет. Невеста: деревни Шушь крестьянская девица Евдокия Лаврентиева Азарова, православ... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1915 ст.
Дочь: Березинская Наталия Гавриловна
Отец ребёнка: Березинский Гавриил Игнатиев Игнатьевич
Восприемники: села Корнилово крестьянин Матвей Федоров Свинцов и крестьянская девица Анастасия Иванова Пидткова.
Рождение ребёнка
04.01.1919 ст.
Дочь: Березинская Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Березинский Гавриил Игнатиев Игнатьевич
Восприемники: улуса Можар гражданин Тимофей Емельянов Березинский и гражданка Татиана Евсеева Юрочкина.
Смерть
Неизвестно