Зарембо Евдокия Федотовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.12.1876 ст.
Дочь: Зарембо Варвара Васильевна
Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович
Рождение ребёнка
25.08.1878 ст.
Дочь: Зарембо Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович
Рождение ребёнка
28.05.1881 ст.
Сын: Зарембо Никита Васильевич
Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович
Рождение ребёнка
23.07.1887 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович
Рождение ребёнка
02.01.1890 ст.
Дочь: Зарембо Маланья Васильевна
Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович
Рождение ребёнка
10.10.1891 ст.
Сын: Зарембо Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович
Рождение ребёнка
27.10.1897 ст.
Дочь: Зарембо Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович
Рождение ребёнка
28.10.1899 ст.
Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно