Зарембо Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарембо Евдокия Федотовна

Место рождения

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
01.12.1876 ст.

Дочь: Зарембо Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.08.1878 ст.

Дочь: Зарембо Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.05.1881 ст.

Сын: Зарембо Никита Васильевич

Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.07.1887 ст.

Сын: Зарембо Борис Васильевич

Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
02.01.1890 ст.

Дочь: Зарембо Маланья Васильевна

Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1891 ст.

Сын: Зарембо Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.10.1897 ст.

Дочь: Зарембо Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
28.10.1899 ст.

Сын: Зарембо Марк Васильевич

Отец ребёнка: Зарембо Василий Кириллович

Святец, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зарембо Василий Кириллович

Смерть
Неизвестно
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