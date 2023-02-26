(Прокопов) Дария Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Прокопов) Дария Семёнова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

1834

Пол

Женский

Отец

До 1798 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Прокопов Семён Семёнов

Мать: ?

Смерть
1834
д.Цурково
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