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(Прокопов) Дария Семёнова
(Прокопов) Дария Семёнова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
1834
Пол
Женский
Отец
Прокопов Семён Семёнов
До 1798 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Прокопов Семён Семёнов
Мать:
?
Смерть
1834
д.Цурково
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