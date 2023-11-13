Гаврикова Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895
Рождение ребёнка
22.11.1914
Дочь: Гаврикова Матрена Василиевна
Отец ребёнка: Гавриков Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
03.11.1916
Сын: Гавриков Александр Василиевич
Отец ребёнка: Гавриков Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
01.03.1919
Сын: Гавриков Александр Василиевич
Отец ребёнка: Гавриков Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
19.08.1922
Отец ребёнка: Гавриков Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
18.04.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гавриков Василий Спиридонович
Рождение ребёнка
13.04.1928
Дочь: Гаврикова Мария Василиевна
Отец ребёнка: Гавриков Василий Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно