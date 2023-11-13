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Гаврикова Наталья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1895

Отец: Пряников Егор Лазаревич

Мать: Пряникова Евдокия Савельевна

Рождение ребёнка
22.11.1914

Дочь: Гаврикова Матрена Василиевна

Отец ребёнка: Гавриков Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
03.11.1916

Сын: Гавриков Александр Василиевич

Отец ребёнка: Гавриков Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
01.03.1919

Сын: Гавриков Александр Василиевич

Отец ребёнка: Гавриков Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
19.08.1922

Сын: Гавриков Иван Василиевич

Отец ребёнка: Гавриков Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
18.04.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гавриков Василий Спиридонович

Рождение ребёнка
13.04.1928

Дочь: Гаврикова Мария Василиевна

Отец ребёнка: Гавриков Василий Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Василий Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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